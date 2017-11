Legends of Tomorrow: enorme riferimento a Wonder Woman nella serie The CW!

Legends of Tomorrow è attualmente alla sua terza stagione, e come già avvenuto nella serie, anche in quella dei nostri viaggiatori temporali è stato fatto un enorme riferimento al, nello specifico a

L'ultimo episodio di Legends of Tomorrow, intitolato "Helen Hunt", fa un riferimento importante e sorprendente a Wonder Woman. L'episodio in questione ha visto il team di viaggiatori temporali arrivare a Hollywood nel 1937, dove una dislocata Elena di Troia si trova al centro di una guerra tra studios cinematografici.

La squadra si trova di fronte a più dilemmi del solito con Elena. A differenza di precedenti personaggi storici che finiscono in un periodo che non è loro, questa non vuole tornare a Troia per diventare una pedina in un'altra guerra. Quindi il nuovo arrivo delle Leggende, Zari, trova un modo per "ingannare" la storia.

Zari riconsegna Elena al suo periodo di tempo, ma non la riporta esattamente a Troia. La Leggenda le trova infatti una nuova casa, su un'isola piena di "donne guerriere". Mentre l'episodio chiude sull'isola viene rivelato che, naturalmente, si tratta proprio di Themyscira - patria di Wonder Woman e delle sue sorelle amazzoni.

Questo è stato uno dei più grandi riferimenti all'universo condiviso DC, sin da quando Arrow ha fatto il nome di Bruce Wayne in un episodio della stagione 6. Che sia giunto il momento di vedere la principessa delle amazzoni anche nell'arrowverse? o si tratta di puro e semplice fan service? solo il tempo può dirlo e in quello, Legends of Tomorrow, è davvero una serie esperta.