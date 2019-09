Legends of Tomorrow: il titolo di un episodio rimanda a Batman v Superman

Nella quinta stagione di Legends of Tomorrow ci sarà un rimando al film DC Batman v Superman: Dawn of Justice, come anticipato dalla showrunner Keto Shimizu.

L'autrice ha infatti pubblicato su Twitter la copertina del copione del settimo episodio della serie in onda su The CW. Come potete vedere in calce all'articolo, il titolo dell'episodio sarà Romeo v Juliet: Dawn of Justness e sembra ironizzare su quello del film diretto da Zack Snyder. Inoltre, Shimizu ha annunciato che la produzione dell'episodio in questione è iniziata e che è stato scritto da Ray Utarnachitt e Matthew Maala. Alla regia ci sarà Alexandra La Roche.



Al momento non si sa cosa accadrà e se il rimando si limiterà solo al titolo. Possiamo però supporre che al centro delle attenzioni ci saranno Romeo e Giulietta, i due celebri amanti e sarà interessante vedere come il tutto su inserirà nella storyline della quinta stagione dello show. Sappiamo, infatti, che saranno presenti diverse figure storiche che Astra Logue (Olivia Swann) ha liberato dall'Inferno nel finale della scorsa stagione. Tra i vari cattivi da affrontare, per esempio, ci sarà Genghis Khan, interpretato per l'occasione da Terry Chen.



In questi giorni, inoltre, l'attore Brandon Routh si sta divertendo a stuzzicare l'attesa dei fan, che nelle nuove puntate assisteranno alla conclusione della storia del suo personaggio, Ray Palmer/The Atom.

La quinta stagione di Legends of Tomorrow arriverà nei primi mesi del 2020.