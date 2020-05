Legends of Tomorrow: Falk Hentschel e Ciara Renee tornano nei panni di Hawkman e Hawkgirl!

Falk Hentschel e Ciara Renee, interpreti di Hawkman e Hawkgirl nella serie televisiva Legends of Tomottow, tornano nell'Arrowverse in un nuovo cortometraggio pubblicato in esclusiva da ComicBook.

Girato durante la pandemia, prodotto da Hentschel e diretto dal regista di The Last Blockbuster Taylor Morden, il film vede Carter alle prese con i problemi personali dopo essere stato lasciato da Kendra (Renee). È un'opportunità divertente e insolita di rivedere Hentschel e Renee nei loro ruoli, ed ma è anche e soprattutto un'opportunità per raccogliere fondi per beneficenza.

"È stato bello riportare indietro questo personaggio e guardarlo da una prospettiva un po' insolita", ha detto Hentschel a ComicBook. "Ho sempre voluto portare un po' di sensibilità nello show, e non ci siamo mai fatti un'idea molto approfondita di questi argomenti personali. È stato davvero adorabile, è stato davvero bello tornare in questo ruolo. Mi sono divertito."

Curiosamente, all'inizio Hawgirl non doveva comparire nel progetto: "Dovrei riconoscere che ho scritto la prima bozza di questo cortometraggio senza includere Hawkgirl."

I profitti del corto andranno a The Conscious Kid, un'associazione che ha lo scopo di aiutare i bambini meno fortunati, e a diverse organizzazioni no profit. Per godervi il film, cliccate sul link della fonte.



