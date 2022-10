Legends of Tomorrow: adesso i fan chiedono a James Gunn si salvare lo show Arrowverse!

DC's Legends of Tomorrow è stato cancellato dopo sette stagioni su The CW alla fine dello scorso aprile. I fan da subito hanno fatto partire una campagna per salvare lo show ma senza ottenere successo. Tuttavia, la recente nomina di James Gunn a capo della DC Studios (l'ex DC Films) ha riacceso le speranze degli appassionati dello show Arrowverse.

L'annuncio di James Gunn a capo dei DC Studios (insieme al produttore Peter Safran, lo ricordiamo) è arrivato soltanto poche ore fa, quindi i fan di Legends of Tomorrow non ci hanno messo molto a chiedere al neo capo della divisione di provare a salvare lo show facente parte dell'Arrowverse. A dire il vero un'inversione sulla decisione di abbandonare lo show da parte dei nuovi DC Studios è altamente improbabile, visto che l'intenzione sarebbe quella di rifondare completamente il DCEU facendo dialogare sempre più spesso i film per il cinema e le serie per il piccolo schermo (un po' sulla falsariga di The Suicide Squad e Peacemaker).

Ma i fan comunque ci hanno provato: "James Gunn e Peter Safran, ora non solo avete in mano le chiavi del DCEU, ma anche quelle della Waverider", ha scritto l'account Twitter della campagna poco dopo l'annuncio di Warner arrivato nella notte. "Vi chiediamo umilmente di #SaveLegendsOfTomorrow".

Dan Park, ex sceneggiatore di Legends of Tomorrow che ora lavora ai Marvel Studios, ha risposto alla notizia con un semplice "James Gunn riporta in vita Legends of Tomorrow". Questo tweet è arrivato a così pochi attimi di distanza da quello di Chancellor Agard che ha scritto "James Gunn salva Legends of Tomorrow challenge" che ci vorrebbe un cronometro per capire chi ha scritto sui social per primo. Agard, che si è occupato dell'Arrowverse per Entertainment Weekly, lancerà presto un podcast di rewatch di Legends of Tomorrow.

James Gunn e Peter Safran sono a capo dei DC Studios dopo l'uscita di scena di Walter Hamada.