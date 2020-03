Legends of Tomorrow: i fan della serie non riescono a sopportare l'addio di Brandon Routh

Come sapranno tutti coloro che seguono con attenzione gli svolgimenti della quinta stagione di Legends of Tomorrow, l'ultimo andato in onda ha visto comparire per l'ultima volta i personaggi di Ray Palmer e Nora Dahrk, interpretati rispettivamente da Brandon Routh e Courtney Ford.

Dopo i commenti dello stesso Routh in proposito, di come lo show abbia deciso di mettere da parte il suo personaggio senza chiedere un suo parere, e di come l'ultima sia forse stata la migliore interpretazione nei panni del personaggio, secondo lo stesso attore, anche i fan hanno invaso i social newtork per esprimere i loro sentimenti riguardo all'addio dell'attore, e a emergere è evidente l'amore di questi ultimi verso Routh e il personaggio della serie.

Alcuni scrivono: "Non voglio vedere Brandon Routh lasciare la serie!", altri "Mi mancherete molto" rivolto a entrambi i personaggi. Altri invece mettono il dito nella piaga evidenziando come entrambi gli attori non avessero intenzione di abbandonare lo show, a dispetto di quanto deciso dal network: "Ho appena scoperto che Brandon Routh e Courtney Ford non volevano lasciare Legends of Tomorror, e adesso piango nella sala d'attesa della farmacia". Altri fan puntano il dito direttamente contro il network: "The CW ha commesso un errore nel far partire Brandon Routh, era il nocciolo duro dell'intero show". "Non è giusto, né per Brandon Routh né per Courtney Ford, meritavano di meglio di come li avete trattati".

L'ultimo episodio con la coppia d'attori, il settimo della quinta stagione di Legends of Tomorrow, intitolato Romeo V. Juliet: Dawn of Justness, è andato in onda la scorsa notte, martedì 17 marzo, sul canale americano The CW.