Legends of Tomorrow: I protagonisti pronti a combattere nel teaser del finale di stagione

Dopo la messa in onda di un episodio molto originale di Legends of Tomorrow, vi segnaliamo il nuovo teaser trailer dell'episodio conclusivo della serie prodotta da The CW e incentrata sui personaggi dei fumetti DC.

Potete vedere il breve filmato in calce alla notizia, che ci permette di scoprire in anteprima alcune delle scene che andranno in onda il prossimo 2 giugno, nella puntata intitolata "Swan Thong". Vedremo quindi i protagonisti impegnati nell'aiutare le persone a ribellarsi contro il dominio degli Encores, ormai padroni di un universo distopico. A differenze di altre produzioni, la quinta stagione della serie incentrata sulle Leggende si concluderà come era previsto dai dirigenti di The CW, lo show infatti non ha subito i ritardi causati dall'emergenza Coronavirus, che ha sospeso i lavori su diverse serie, tra cui The Flash e altre.

Infine ricordiamo che in Italia la serie va in onda sul canale Premium Action, il prossimo episodio farà il suo debutto il prossimo 2 giugno e si intitolerà "Incontriamo le Leggende!". In attesa di ulteriori informazioni vi lasciamo con questa intervista a Marc Guggenheim su Legends of Tomorrow, in cui parla di un eventuale evento crossover con Swamp Thing, in particolare dopo che The CW ha acquistato i diritti per il personaggio.