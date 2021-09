Legends of Tomorrow: ecco le immagini dal primo episodio della settima stagione!

The CW ha diffuso in rete le nuove immagini ufficiali dalla premiere della settima stagione di Legends of Tomorrow, la serie dell'universo televisivo della DC Comics appartenente all'Arrowverse che riprenderà la storia esattamente da dove si era conclusa negli scorsi episodi. Il debutto sull'emittente americana è previsto per il prossimo ottobre.

Dove eravamo rimasti? L'ultima volta che avevamo visto Legends of Tomorrow eravamo a Odessa in Texas nel 1925 con i nostri protagonisti senza via d'uscita per un ritorno nel presente dopo che il Waverider è andato distrutto da quella che aveva tutta l'aria di essere un'altra versione del Waverider. Questo vuol dire che a meno che il team non scopra un altro modo per tornare saranno costretti ad abitare il passato per un po' di tempo e sfortunatamente le Leggende non sono particolarmente abili nel tenere un basso profilo. Come leggiamo dalla sinossi ufficiale del primo episodio della settima stagione, presto il team attirerà le attenzioni poco discrete di J. Edgar Hoover, il capo dell'FBI. Questo vuol dire che dovranno fuggire alla svelta da quella realtà.

In calce alla news trovate un'immagine della premiere della stagione, che esordirà il 13 ottobre prossimo su The CW. Per le altre foto dell'episodio vi rimandiamo al sito ComicBook, che trovate allegato alla fonte. Intanto, scopriamo quando chiuderà Legends of Tomorrow e chi sarà il prossimo Constantine della CW.

Sinossi: Dopo aver sconfitto gli alieni e salvato la Terra, le Leggende si trovano ora intrappolati nel 1925 a Odessa, Texas, con un Waverider distrutto. Per sistemare le cose, Astra (Olivia Swann) prova a usare i suoi poteri che però hanno l'effetto di attirare l'attenzione del nuovo capo dell'FBI J. Edgar Hoover e una sorpresa che nessuna si aspetta. Consci di dover scappare, Sara (Caity Lotz) e Ava (Jes Macallan) creano un diversivo per distrarre Hoover e nel frattempo Zari (Tala Ashe) ha difficoltà a superare la storia con Constantine.