Legends of Tomorrow incontra Bollywood nelle nuove immagini ufficiali dell'episodio 4x11

The CW ha diffuso in rete un nuovo promo per la quarta stagione di Legends of Tomorrow, dedicato in particolare all'episodio numero 11 intitolato "Séance and Sensibility". Inoltre grazie a ComicBookMovie.com possiamo mostrarvi anche una galleria di immagini ufficiali tratte dall'episodio in arrivo.

Potete trovare il promo e le immagini ufficiali rispettivamente in calce alla notizia.

"Molte delle nostre idee hanno l'obiettivo di realizzare la cosa più difficile possibile, e sicuramente questo fa parte delle cose più difficili che abbiamo mai affrontato," ha detto lo Showrunner Phil Klemmer dell'episodio in un'intervista con Entertainment Weekly. "Utilizziamo questi concetti per capri perché Zari tiene tutti i sentimenti per sé e cosa succederebbe se uscissero fuori come una grande esplosione."

Il nuovo episodio di Legends of Tomorrow debutterà su The CW il prossimo 15 aprile. Questa la sinossi ufficiale della nuova puntata: "L'amore è dappertutto. Quando Mona scopre che il suo autore preferito, Jane Austen, potrebbe essere al centro di allerta magica, MOna, Sara, Charlie e Zari si ritrovano nel 1809. Con Nate ancora alle prese con i problemi familiari, Constantine e Rory svolgono una seduta e ricevono un messaggio dall'altro mondo che sconvolge Constantine. Nel frattempo, Ray e Nora sono costretti a stare a stretto contatto."

Come abbiamo visto nel trailer della quarta stagione di Legends of Tomorrow, nel nuovo episodio potremo assistere anche ad un numero musicale in stile Bollywood.