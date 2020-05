Legends of Tomorrow, intrappolati tra Star Trek e Friends: 'Sarà un episodio stravagante'

Dopo aver parlato del possibile crossover con Swamp Thing, il produttore esecutivo dell'Arrowverse Marc Guggenheim ha anticipato qualche dettaglio sull'episodio di Legends of Tomorrow che vedrà i protagonisti intrappolati dentro alcune iconiche serie TV.

Questa la breve sinossi con cui Guggenheim ha descritto la puntata che ha firmato il suo esordio alla regia: "Le Leggende si ritrovano sparse in vari programmi televisivi e devono trovare il modo per tornare nel 'mondo reale'".

"La cosa divertente è che gli sceneggiatori sono contenti di quanto sia stato difficile. Il pensiero comune era 'Ok, sarà dura. Molto più dure di quanto pensassi'. Ma allo stesso tempo, è stata un'esperienza incredibilmente gratificante" ha spiegato il produttore. "Quando ho letto la sceneggiatura, sono rimasto subito terrorizzato, ma ho imparato che in questi show bisogna fare un passo alla volta. Non pensare all'intero episodio, o all'intera stagione. Bisogna pensare una pagina e un momento alla volta. Facendo così, solitamente riesci ad uscirne."

Per quanto riguarda la difficoltà di dare il giusto spazio a tutte le serie TV citate, tra cui ci saranno Star Trek, Friends e Downton Abbey, Guggenheim ha rivelato: "Onestamente, è merito della geniale sceneggiatura di Grainne Godfree e James Eagan. Sono riusciti a creare qualcosa non solo di intelligente, ma anche capace di trasmettere un senso di stravaganza e divertimento con il procedere della trama. Do tutto il merito a loro, per aver costruito un episodio così denso e complesso."

Intitolato "The One Where We're Trapped On TV" (sempre gradita citazione a Friends), l'episodio 5x14 di Legends of Tomorrow andrà in onda negli USA questa sera, 26 maggio. Per altre notizie, vi lasciamo ai dettagli sul finale di Legends of Tomorrow 5.