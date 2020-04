Legends of Tomorrow ha introdotto Incantatrice nell'Arrowverse

Nell'ultimo episodio della quinta stagione di Legends of Tomorrow andato in onda la scorsa notte negli Stati Uniti, ovvero The Great British Fake-Off, la serie ha introdotto la versione targata Arrowverse di Incantatrice, personaggio dei fumetti DC che in precedenza aveva esordito al cinema in Suicide Squad.

Nel corso della storia il pubblico ha potuto assistere a un assaggio della backstory di Charlie (Maisie Richardson-Sellers), completata quindi con la prima apparizione all'interno dell'Arrowverse di Incantatrice, villain mistico (e spesso antieroina), meglio nota al grande pubblico per l'incarnazione apparsa nel film di David Ayer Suicide Squad, tassello dell'ormai defunto DC Extended Universe. Nel film era interpretata da Cara Delevingne e non c'è bisogno di aggiungere quanto i fan abbiano odiato sia la caratterizzazione dell'attrice che la sua storyline all'interno della pellicola, ritenuta troppo esile e ingenua. Non a caso, la Warner ha poi deciso di rebootare la pellicola, anche se in maniera più soft, procedendo alla realizzazione di The Suicide Squad, con un nuovo team (eccetto per Harley Quinn e pochi altri) e con alla regia James Gunn, autore anche della nuova sceneggiatura.

Nei fumetti, Incantatrice apparve per la prima volta nel corso della serie Strange Adventures nel 1966, nella versione creata da Bob Haney e Howard Purcell. Si trattava di un'artista, June Moone, che durante una festa in un vecchio castello si imbatteva in un'antica entità magica di nome Dzamor. Ogni volta che pronuncia la parola "Incantatrice" il suo aspetto cambia entrando in possesso di capacità mistiche incredibili. Nella nuova versione scaturita dalla serie The New 52, June e l'Incantatrice sono due entità distinte, ma alla fine si riuniranno grazie all'intervento di John Costantine.

Il prossimo episodio di Legends of Tomorrow ad andare in onda sarà l'11esimo, Ship Broken, previsto su The CW il 5 maggio 2020. In un precedente trailer si citavano anche Star Trek e Friends.