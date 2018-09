Legends of Tomorrow: John Constantine apparirà nudo in una scena della quarta stagione

Come già annunciato in passato, John Constantine sarà uno dei grandi protagonisti della quarta stagione di Legends of Tomorrow, essendo ormai entrato ufficialmente a far parte del gruppo. A quanto pare il cacciatore di demoni interpretato da Matt Ryan farà una cosa insolita..apparirà senza veli in una scena!

A rivelare questa curiosa indiscrezione ci ha pensato Caity Lotz, nota per il ruolo di Sara Lance, durante un panel tenutosi al FanX 2018 di Salt Lake City: "I due si conoscono ormai da tempo ed hanno un rapporto dinamico. Cosntantine è stato colui che ha riportato in vita l'anima di Sara e si è dimostrato un'aggiunta unica alla squadra. Si comporta come un narciso, pensa di essere il dono di Dio alla terra, ma Sara lo tiene sempre a bada. Ha appena girato una scena, non so se posso dire cosa fosse, ma l'ha fatta completamente nudo."

John e Sara sono stati protagonisti di un'immagine esclusiva pubblicata da Variety e che li vede intenti a mettere in atto una sorta di rito magico. D'altronde la scalmanata squadra di leggende è destinata affrontare tutti i Fuggiaschi magici disseminati all'interno della trama.

La quarta stagione di Legends of Tomorrow arriverà il 22 ottobre sulla CW. Nel cast della serie co-creata da Greg Berlanti troviamo anche Brandon Routh, Dominic Purcell, Tala Ashe, Nick Zano, Jess Macallan e Courtney Ford.