Legends of Tomorrow: la Justice League esiste ancora nell'Arrowverse, arriva la conferma!

La Justice League dell'Arrowverse, seppur con un altro nome, si è formata urante l'episodio finale di Crisi sulle Terre Infinite, dopo che Barry Allen ha rivelato di aver costruito un tavolo rotondo con tutti i simboli degli eroi in una vecchia struttura di Star Labs. Insomma, una Hall of Justice.

Sfortunatamente però la pandemia ha cambiato radicalmente i piani di The CW per i vari crossover tra le serie TV, portando alla cancellazione di tutti i team-up pianificati tra i personaggi e lasciando molti fan a chiedersi se l'idea di Barry fosse stata abbandonata.

Nell'episodio 6x08 di Legends of Tomorrow, 'Stressed Western', è stato tuttavia confermato che la squadra esiste ancora in qualche forma e che esiste una sorta di processo per aderire al gruppo di supereroi. Durante la puntata, infatti, Steel perde la pazienza e si sfoga con i suoi compagni lamentandosi di aver "chiesto una sedia nella Hall of Justice" senza mai ottenere risposta.

Andato in onda negli USA domenica scorsa, l'ottavo episodio di Legends of Tomorrow hanno visto le Leggende fare affidamento su Nate per tenere la situazione sotto controllo mentre si recavano nel selvaggio West alla ricerca di un alieno.

