Legends of Tomorrow, Katy Keene, Roswell, Nex Mexico: ecco la primavera di The CW

Il network americano The CW ha diffuso oggi il suo calendario di metà stagione, che corrisponde ai mesi invernali e primaverili del 2020, assieme alla data di debutto della nuova serie Katy Keene, e delle nuove stagioni di Legends of Tomorrow e Roswell, Nex Mexico.

Mentre per In The Dark e The 100 dovremo aspettare un ulteriore annuncio, The CW ha fatto sapere al suo pubblico come organizzare il proprio calendario serale primaverile, diffondendo il calendario con la messa in onda dei suoi show nella prima parte del 2020.

Le date del megacrossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, le conoscevamo già, ma non eravamo ancora al corrente di quando ci sarebbe stata di preciso la season premiere dell'ultimo show mancante all'appello dell'Arrowverse, Legends of Tomorrow, che a quanto pare avrà luogo martedì 21 gennaio. Il l che significa che l'episodio del 14, che di fatto concluderà il crossover, è da intendersi come un "episodio speciale". Martedì 28 gennaio, invece, avremo un episodio finale da 2 ore per Arrow.

Nel frattempo, il 6 febbraio vedremo il debutto della nuova arrivata Katy Keene, lo spin-off di Riverdale, mentre Roswell, Nex Mexico tornerà con la sua seconda stagione Lunedì 16 marzo, a seguito della veterana Supernatural, recentemente spostata al lunedì. Il series finale di Supernatural verrà trasmesso lunedì 18 maggio.

Ecco le maggiori novità della programmazione di metà stagione di The CW (per consultare quella completa potete cliccare sul link fonte in calce all'articolo):

Martedì 21 gennaio 2020

8:00-9:00pm ARROW

9:00-10:00pm LEGENDS OF TOMORROW (Season Premiere)

Giovedì 6 febbraio 2020

8:00-9:00pm KATY KEENE (Series Premiere)

9:00-10:00pm LEGACIES

Lunedì 16 marzo 2020

8:00-9:00pm SUPERNATURAL (Primo episodio nella nuova fascia oraria)

9:00-10:00pm ROSWELL, NEW MEXICO (Season Premiere)