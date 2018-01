Legends of Tomorrow: Kid Flash potrebbe colmare uno dei posti vacanti sulla Waverider!

Dal momento che la Wiverider delle

Con la morte di Martin Stein (Victor Garber) e la partenza di Jax Jackson (Franz Drameh), Legends of Tomorrow accoglierà presto almeno un nuovo supereroe, ed il presidente di The CW, Mark Pedowitz, ha rivelato che questo potrebbe essere addirittura Wally West/Kid Flash (Keiynan Lonsdale).



Recentemente intervistato dal portale d’informazione Black Girl Nerds, Pedowitz ha confermato che nuovi personaggi si uniranno presto alle Leggende capitanate da Sara Lance: “Poiché abbiamo perso alcuni personaggi durante la stagione corrente, ne vedrete comparire di nuovi. Drameh è un attore incredibile, ma potreste vedere Wally West comparire in Legends”.



Il commento di Pedowtiz confermerebbe le voci che, già dalla partenza da Kid Flash da Central City, vorrebbero il velocista tra i ranghi delle Leggende. Se ricordate, durante la stagione corrente di The Flash, il ragazzo ha deciso di lasciare la città per trovare il proprio posto e passare qualche tempo in Blue Valley. E sebbene il personaggio sia tornato brevemente a Central City per prendere parte alle nozze fra sua sorella e Barry Allen (Grant Gustin), è andato via già dopo la prima parte del crossover, affinché potesse proteggere Joe e la sua nuova compagna.



In una recente intervista, Marc Guggenheim aveva già lasciato intendere che dopo l’abbandono di Jax, un altro personaggio già comparso in uno show dell’Arrowverse ne avrebbe preso il posto, ed ora finalmente potremmo conoscere il primo candidato della lista. Purtroppo lo show tornerà soltanto nel mese di febbraio, pertanto dovremo attendere ancora qualche settimana per vedere il velocista sfrecciare tra i corridoi della Waverider.