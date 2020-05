Legends of Tomorrow, Marc Guggenheim pensa già alla sesta stagione: 'Sarà entusiasmante'

Manca ancora un episodio al termine della quinta stagione di Legends of Tomorrow, ma i fan iniziano già ad immaginare il futuro della serie DC. E non solo loro: lo stesso produttore esecutivo Marc Guggenheim ha già iniziato a fare anticipazioni sulla stagione 6, parlando anche di alieni e di novità "entusiasmanti".

"Te lo dico, quando ho saputo che quello era il piano per la sesta stagione ho pensato: È semplicemente fantastico" ha dichiarato a Collider. "Lo adoro. Adoro il fatto che ogni finale di stagione pianifichi la stagione successiva."

Marc Guggenheim si è detto "entusiasta, sapendo cosa gli sceneggiatori hanno in mente per il futuro. Proprio quando pensi che lo show non possa diventare più pazzo, gli autori trovano il modo di farlo accadere."

Secondo il produttore, ci sono ancora diverse epoche storiche che gli piacerebbe che la serie esplorasse. "Se potessi viaggiare indietro nel tempo fino alla stagione 1 e guardare la lavagna nella stanza degli scrittori di Legends of Tomorrow, vedresti uno sterminato elenco di personaggi storici e di periodi dove lo show non è ancora arrivato" ha continuato. "Ogni anno ne selezioniamo alcuni. Ma ci sono ancora molti periodi nella lista, e non sarei affatto sorpreso se la prossima stagione dovesse visitarne almeno uno."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer del finale di Legends of Tomorrow 5, che andrà in onda il prossimo 2 giugno e vedrà i protagonisti in un mondo distopico.