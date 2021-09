Legends of Tomorrow, Matt Ryan non vede l'ora di scoprire chi sarà il prossimo Constantine

Mentre Matt Ryan si appresta a lasciare il ruolo di John Costantine ed interpretare una new entry di Legends of Tomorrow, l'attore ha parlato delle sue aspettative sul futuro del personaggio in TV e al cinema, dove è già stato interpretato da Keanu Reeves.

"Ho sempre lavorato all'interno di una certa cornice con John, o almeno ci ho provato. Legends è uno show davvero divertente e stravagante, e ora non devo più preoccuparmi così tanto per John" ha dichiarato Ryan a Comicbook.com. "Ora ho una prospettiva diversa con questo nuovo personaggio, che forse non avevo con John. È stata una sfida diversa chiaramente. E da fan, non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà al personaggio, che sia in TV o in un film, o che sia Keanu (Reeves) ad interpretarlo. Sono il suo più grande fan, e questa cosa per me è davvero eccitante".

Nel frattempo la stagione 6 di Legends of Tomorrow sta per giungere al termine, con il quindicesimo e ultimo episodio ('The Fungus Amongus) che debutterà negli USA questa domenica, 5 settembre. Per tutte le anticipazioni, vi lasciamo al trailer e le anticipazioni su Legends of Tomorrow 6x15.

State seguendo la sesta stagione dello show? Nel caso, fateci sapere come vi è sembrata finora nello spazio dedicato ai commenti.