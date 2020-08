Legends of Tomorrow, Matt Ryan sogna King Shark: ecco cosa ha detto la star

Mentre aspettiamo di scoprire altro sulla sesta stagione di Legends of Tomorrow, l'interprete di Constantine nelle puntate della serie ha dichiarato di voler incontrare un particolare personaggio già apparso in The Flash.

Matt Ryan ha partecipato come ospite all'edizione virtuale di Wizard World, dove ha risposto alle numerose domande dei fan, in particolare riguardo quali altri personaggi del mondo dei fumetti DC vorrebbe vedere nelle puntate dello show. Ecco quale è stata la risposta dell'interprete di Constantine: "King Shark, ma solo perché nel film di animazione Justice League Dark, Apokolips War John Constantine ha affermato di aver avuto una relazione con lui, penso che sia una cosa molto divertente".

Il personaggio è apparso nel corso delle puntate della seconda stagione di The Flash, finendo per sacrificare la sua versione umana per fermare definitivamente Gorilla Grodd. King Shark si trova attualmente su Earth-1, in compagnia della moglie Tanya. Matt Ryan quindi spera di vedere il passaggio di King Shark negli episodi di Legends of Tomorrow, in modo da esplorare meglio il rapporto tra i due personaggi. Infine, vi segnaliamo che negli scorsi giorni è stato annunciato che Olivia Swann ritornerà nelle puntate di Legends of Tomorrow 6, che sarà trasmessa nel corso della primavera del 2021.