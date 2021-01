Legends of Tomorrow, novità nel cast della stagione 6: arriva Aliyah O'Brien

Continua la produzione, ricominciata lo scorso ottobre, della sesta stagione di Legends of Tomorrow, che vedrà la presenza di un nuovo personaggio. Si è unita al cast della serie DC, infatti, anche Aliyah O'Brien, già apparsa in show del calibro di Supernatural, Rookie Blue e Bates Motel. L'attrice interpreterà Kayla, personaggio piuttosto ambiguo.

Secondo la descrizione riportata da Deadline, Kayla sarà messa alla prova "lavorando sia con che contro le Leggende". Parole analoghe sono state usate in passato anche per descrivere Ava Sharpe, Nora Darhk e Charlie / Cloto. sarà inoltre una "guerriera con scarsa pazienza nei confronti dell'incompetenza umana, abituata a lavorare senza combinare casini", e questo potrebbe far pensare a un antieroe alieno.

La trama di Legends of Tomorrow riprenderà da dove si era interrotta la quinta stagione, con Sara Lance rapita (Caity Lotz) rapita dagli alieni e la squadra alla sua ricerca. Nello spazio, a rendere le cose più difficili, i poteri di John Constantine (Matt Ryan) saranno probabilmente meno efficaci.

La presenza degli alieni è probabilmente l'aspetto che incuriosisce di più della nuova stagione. Gli sceneggiatori hanno già promesso qualcosa di folle, anticipando che il genere sarà rivisitato secondo una originale chiave di lettura.

La sesta stagione di Legends of Tomorrow dovrebbe debuttare nella primavera del 2021.