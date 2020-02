Anche Legends of Tomorrow ha una nuova sigla dopo Crisi sulle Terre Infinite

Tempo di rinnovamento nell'Arrowverse: il crossover Crisi sulle Terre Infinite rappresenta un vero e proprio punto di non ritorno per l'universo targato The CW, com'è facile intuire anche da quanto visto in questi nuovi episodi delle stagioni post-Crisi di The Flash e di Legends of Tomorrow.

Il cambiamento s'intuisce non solo dalle novità in fatto di trama e di personaggi, ma passa anche per dettagli come la sigla d'apertura: esattamente come accaduto per The Flash, infatti, anche Legends of Tomorrow ha beneficiato di una sigla nuova di zecca per affrontare al meglio l'Arrowverse post-Crisi sulle Terre Infinite.

La nuova opening, che sembra esser stata accolta più che positivamente dai fan dello show, mantiene uno stile fumettoso e coloratissimo e vede apparire in sequenza i vari protagonisti della serie che sfociano, poi, nel noto logo dello show. Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino è decisamente lecito aspettarsi parecchie novità da quello che si presenta come un Arrowverse completamente rinnovato.

Buttando un occhio al futuro prossimo, intanto, pare che il terzo episodio di Legends of Tomorrow 5 sarà ispirato agli horror slasher anni '80; dopo questi primi episodi della quinta stagione, comunque, abbiamo già assistito ad un importante cambiamento in Legends of Tomorrow.