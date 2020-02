Legends of Tomorrow: i nuovi opening credit confermano altri cambiamenti nella stagione

Dopo quattro stagioni anche Legends of Tomorrow si sottopone ad un restyling che riguarda gli opening credit della nuova stagione. La sigla vira sul punk rock con un design grafico sorprendente e animazioni rapide, proprio come nella chiusura di Shazam! A parlare di questo cambiamento di stile è stato il produttore Phil Klemmer.

Nel corso di un evento a Los Angeles, Phil Klemmer ha spiegato di essere innamorato del cambiamento e ha avvisato i fan che potrebbero esserci altri cambiamenti nel corso della stagione:"Cambieranno e cambieranno di nuovo. Erano diventati un po' un anacronismo, dove si sentivano come qualcosa di una stagione precedente. Lo show era cambiato così tanto che mi hanno sempre respinto... e volevo che la nuova versione catturasse lo spirito dello show. Per me lo show ha sempre avuto una sorta di atmosfera punk rock quindi fare quella cosa grafica e avere una canzone che si annuncia da sola lo adoro. Vedremo alcuni volti nuovi nella serie e poi nel penultimo episodio ci prendiamo in giro".



Creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim, Legends of Tomorrow va in onda sul canale The CW negli Stati Uniti e su Premium Action in Italia. La serie racconta le storie di alcuni personaggi già presenti in altri show dell'Arrowverse ed è girata a Vancouver, in Canada.

Come si vede sul web, nelle nuove immagini si vede Maria Antonietta, un personaggio molto importante nello show. mentre l'annuncio della nuova sigla di Legends of Tomorrow è stato ufficializzato già da qualche settimana. Un cambiamento importante per una serie che si rinnova e che dopo la chiusura di Arrow si appresta a consolidare ulteriormente la sua importanza all'interno dell'Arrowverse.