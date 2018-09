Legends of Tomorrow: un nuovo personaggio è pronto a salire sulla Waverider

La quarta stagione di Legends of Tomorrow sta per tornare, con la premiere prevista il prossimo 22 ottobre. Nel frattempo, grazie a TVLine, arrivano alcune anticipazioni su quello che i fan dovranno aspettarsi nelle prossime trame. Soprattutto per quanto riguarda l'ingresso regolare nel team di una vecchia conoscenza di Arrow.

Come riporta TVLine "Amaya potrebbe aver detto addio alle Leggende nel finale di stagione ma Maisie Richardson-Sellers tornerà comunque tornata nella serie come una dei Fuggiaschi che la squadra non sarà in grado di capire se si tratterà di un'amica o di una nemica. Nate, nel frattempo, passerà un po' di tempo nel 2018, in modo da liberare un posto per il nuovo membro del team, John Constantine (Matt Ryan), che salirà a bordo della Waverider per aiutare gli eroi".

Ricordiamo che Legends of Tomorrow è creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim. Il cast dello show comprende Brandon Routh, Caity Lotz, Dominic Purcell, Tala Ashe, Nick Zano, Jess Macallan e Courtney Ford.

Legends of Tomorrow è incentrata su un gruppo di personaggi già comparsi nell'Arrowverse, che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo.

Spin-off di Arrow e The Flash, la serie è trasmessa sulla rete statunitense The CW e in Italia sul canale in chiaro di Italia 1.