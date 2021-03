Legends of Tomorrow, ecco perché quel bacio è stato tagliato dal finale della stagione 5

Il finale della quinta stagione di Legends of Tomorrow ha avuto diversi spunti memorabili, ma anche diverse scene eliminate, scoperte successivamente grazie all'home video. Abbiamo visto per esempio una scena tagliata con Sara e Charlie, mentre il co-showrunner Keto Shimizu ha parlato a inizio settimana di un'altra esclusione.

Si tratta in questo caso della scena di un bacio tra la stessa Charlie (interpretata da Maisie Richardson-Sellers) e Zari (Tala Ashe), già ribattezzata "momento Zarlie".

Nei giorni scorsi la stessa Maisie Richardson-Sellers ha spiegato su Twitter i motivi che hanno portato al taglio della scena in questione. "Team #Zarlie, sappiate che il bacio è stato escluso soltanto perché è cambiato il tono necessario per una scena così emotiva" ha scritto l'attrice in un post che si può leggere anche in calce alla notizia. "Tutti volevano tenerlo, ma Legends of Tomorrow è il magico chow che è soltanto perché ci affidiamo al nostro istinto con decisioni difficili come questa. Vi amo tutti (e anche Zarlie)".

Qualche settimana fa l'altra protagonista di quella scena, Tala Ashe, ha invece ricordato con nostalgia l'episodio di Legends of Tomorrow in stile Ricomincio da capo. Tornando al bacio, "Quello che dice Maisie è vero" ha aggiunto Keto Shimizu. "Io e Morgan Faust abbiamo adorato quel momento, quando l'abbiamo scritto, quando è stato girato e quando lo abbiamo visto nei giornalieri. Lasciarlo fuori non è stata una decisione presa alla leggera."

I fan di Legends of Tomorrow, a questo punto, sognano di recuperare in qualche modo quella scena. Staremo a vedere.