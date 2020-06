Legends of Tomorrow: Phil Klemmer sulla sesta stagione 'Sarà divertente e cruenta'

È appena andato in onda il finale di Legends of Tomorrow: nel frattempo lo showrunner Phil Klemmer ha parlato delle prossime puntate dedicate alla serie incentrato su Sara Lance e gli altri personaggi dei fumetti.

Nel corso dell'episodio abbiamo assisto al rapimento del personaggio interpretato da Caity Lotz, catturata da un misterioso gruppo di alieni. Ecco cosa ha da dire a riguardo Phil Klemmer, parlando con i giornalisti di TV Line: "Vogliamo cambiare genere, dopo una stagione dedicata alle creature mitologiche. Abbiamo pensato di inserire un elemento tipo film di serie B, in particolare in seguito agli eventi del finale, interamente incentrati sul Fato, vogliamo qualcosa che sia divertente e cruento. La cosa bella degli alieni è che non devi spiegare molto agli spettatori, è come per gli zombie, tutti sanno cosa è uno zombie, questo ti permette di passare più tempo ad esplorare il carattere dei tuoi personaggi. Per questo semplicemente fare così ci permetterà di dedicare più puntate della prossime stagione alle nostre Leggende".

Nel resto dell'intervista, lo showrunner conferma che si tratta di un tipo diverso di alieni rispetto a quelli viste nelle precedenti stagioni, la première servirà proprio per introdurli nell'Arrowverse. Se cercate altre informazioni sul futuro della serie, vi lasciamo con questa notizia sui personaggi che non saranno presenti in Legends of Tomorrow 6.