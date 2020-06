Legends of Tomorrow, la premiere ci riporta a Ritorno al Futuro parte II

Conosciamo bene la trama di Legends of Tomorrow, la nota serie CW ambientata nell'Arrowerse, in cui i suoi protagonisti viaggiano nel tempo allo scopo di salvare il mondo. Proprio per questo particolare, molto spesso sono stati notati dai fan dei punti di contatto con l'iconica trilogia anni '80 di Ritorno al Futuro

Ad un certo punto la squadra di Leggende aveva scelto di sciogliersi ma, la comparsa di Julius Caesar (Simon Merrells) nell'odierna Aruba e il tentativo di riportarlo alla sua corretta linea temporale, li ha riuniti.

I supereroi DC riportarono il noto personaggio romano nella sua epoca, assicurandosi che la storia proseguisse nel modo corretto, commettendo però l'errore di lasciare li anche il libro di Nate.

Questo particolare non è sfuggito ai fan, che vi hanno intravisto una similitudine con Ritorno al Futuro parte II. Nel film, Marty affronta un complesso futuro dovuto al furto del suo almanacco da parte di Biff Tannen. Questo almanacco contente tutti i risultati sportivi tra il 1950 al 2000 viene utilizzato dall'uomo per scommettere e vincere, creando così un mondo infernale e modificando il normale svolgimento degli eventi.

Lo stesso è accaduto anche nella serie DC, le leggende hanno la possibilità di avere un breve assaggio di un diverso futuro, in cui Cesare ha conquistato il mondo intero. Alla fine però il team riesce a recuperare il libro da Cesare, ma non senza creare problemi.

Data la trama dello show basato sui viaggi nel tempo, questa non è certamente la prima volta che Legends of Tomorrow omaggia Ritorno al futuro. Ciò è visibile anche nel finale della seconda stagione in cui il passato degli eroi scompariva proprio come nella nota trilogia anni '80.

Siamo tutti molto curiosi di scoprire cosa accadrà in Legends of Tomorrow 6 ma nel frattempo riviviamo insieme le emozioni della precedente stagione nella nostra recensione di Legends of Tomorrow 5.