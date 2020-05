Legends of Tomorrow: i protagonisti finiscono in un mondo distopico nel finale di stagione

Dopo la puntata crossover di Legends of Tomorrow, vi segnaliamo la sinossi ufficiale del finale di stagione della serie incentrata sui personaggi dei fumetti DC e prodotta dall'emittente televisiva The CW.

Si intitolerà "Swan Thong" e concluderà le vicende della quinta stagione dello show, ecco la trama che ha condiviso il network: "Ancora sotto il controllo delle tre sorelle del Fato, le Leggende si trovano in un mondo distopico simile a quello di 1984, in cui sono all'opera delle forze misteriose. Le Leggende dovranno convincere la popolazione a fidarsi di loro ed a combattere per i loro diritti, ma i loro avversari rendono la situazione ancora più complicata facendo rinascere altre anime dell'Inferno". Nella puntata, diretta da Kevin Mock e scritta da Keto Shimizu e Morgan Faust, saranno presenti i personaggi interpretati da Caity Lotz, Jes Macallan, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Maisie Richardson-Sellers, Olivia Swann e Matt Ryan.

La puntata andrà in onda in America il prossimo 2 giugno, in attesa del promo dell'episodio vi lasciamo con le prime notizie della sesta stagione di Legends of Tomorrow. Stasera invece farà il suo debutto in Italia la prima puntata della stagione, disponibile per la visione su Premium Action e che ci mostrerà la conclusione di Crisi sulle Terre Infinite.