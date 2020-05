Legends of Tomorrow: pubblicate le immagini di I Am Legends

The CW ha pubblicato le immagini di I Am Legends, tredicesimo episodio della quinta stagione di Legends of Tomorrow, che andrà in onda negli Stati Uniti nelle prossime ore. Le immagini anticipano quello che i fan potranno aspettarsi da questo nuovo episodio, dopo quello che è accaduto nella puntata precedente, Freaks and Greeks.

Nel tredicesimo episodio, I Am Legends, le Leggende hanno l'invulnerabilità temporanea in seguito agli eventi del dodicesimo episodio ma si ritroveranno bloccati in uno scenario incredibile: l'apocalisse di zombie.



Dopo aver bevuto da Chalice, le Leggende hanno l'immortalità per 24 ore, il che dà loro il tempo di arrivare al Waverider e usare il Loom of Fate. Tuttavia scopriranno rapidamente che le sorelle hanno rubato il Waverider e sono bloccate nella casa di Constantine (Matt Ryan), nel mezzo del nulla a Londra durante un'apocalisse zombie.

Nel frattempo Gary viene lasciato sulla navicella e una volta scoperto quello che sta succedendo, s'impossessa di qualcosa d'importante per le sorelle.

Nel cast di Legends of Tomorrow anche Caity Lotz, Dominic Purcell, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers e Jess Macallan.

In questi giorni sono stati svelati i nomi dei villain che faranno parte della sesta stagione di Legends of Tomorrow.

Tra i personaggi che fanno parte dello show, Legends of Tomorrow ha introdotto Incantatrice nell'Arrowverse.