Legends of Tomorrow: la prima puntata della quinta stagione sarà un mockumentary

Come potete leggere nella nostra recensione di Legends of Tomorrow 4, la quarta stagione della serie si è conclusa con la sconfitta del demone Neron. Questo ha portato alla ribalta i supereroi protagonisti dello show, che si troveranno a dover affrontare le conseguenze della loro nuova fama.

Scopriamo così che la prima puntata sarà un finto documentario girato per far conoscere al grande pubblico i personaggi che hanno salvato il mondo. Il produttore esecutivo Grainne Godfree commenta così le novità della nuova stagione: "Se diventano celebri in tutto il mondo, perderanno la loro buona stella? Sono diventati famosi per la prima volta e ad alcuni di loro sta piacendo. Invece vediamo che Sara, il capitano inflessibile, è la più sospettosa di tutti, non le piace questa nuova situazione".

Phil Klemmer, produttore della serie, rivela invece che si sono divertiti molto a creare degli scenari in cui i protagonisti sono tentati di sfruttare la loro nuova fama: "Siamo interessati ad esplorare i modi in cui la notorietà influenza le persone. Trovo interessante l'idea di tentare le Leggende. Anche se capiscono già dopo il primo episodio cosa non devono fare, penso che la tentazione di poter diventare un eroe che porta avanti un intero franchise ci sia sempre".

La prossima stagione andrà in onda nel 2020, nel frattempo possiamo vedere come il cast ha festeggiato l'inizio delle riprese di Legends of Tomorrow 5.