Legends of Tomorrow, quando finirà la serie dell'Arrwoverse?

Lo show della CW, Legends of Tomorrow, include tutti i principali personaggi preferiti dai fan di altri titoli della CW come Arrow e The Flash. Sebbene inizialmente traballante, lo spin-off ha capitalizzato con successo le bizzarre e talvolta addirittura esilaranti storie dei suddetti supereroi e non solo.

Tuttavia, essendo uno dei titoli di supereroi più longevi della CW, i fan stanno iniziando a chiedersi se lo spettacolo verrà prima o poi cancellato. I fan, infatti, erano nervosi per il destino di Legends of Tomorrow prima che la CW annunciasse una nuova stagione, ma state tranquilli, lo spettacolo non sarà cancellato nel recente prossimo futuro.

The CW ha annunciato che oltre ad altri spettacoli non di supereroi come Legacies, Nancy Drew e altri spettacoli incentrati sui fumetti Batwoman e The Flash, Legends of Tomorrow avrà appunto una settima stagione nell'autunno del 2021.

Tuttavia, questa è l'unica buona notizia certa perché non si sa ancora se la stagione 7 sarà l'ultima di Legends of Tomorrow. Digital Spy ha confermato che la stagione 7 di Legends of Tomorrow debutterà il 13 ottobre 2021, ma attualmente è tutto in dubbio, anche sul numero di episodi che compariranno nella stagione. Sfortunatamente, però, il numero di spettatori nel corso delle stagioni è diminuito drasticamente arrivando a quota 500.000 nella sesta stagione. Il modo migliore per garantire un'ottava stagione sarebbe aumentare gli spettatori prima che la mannaia possa cadere anche su questa serie.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer del finale di Legends of Tomorrow 6. La stagione si conclude poi con i protagonisti che restano bloccati nel 1925, apparentemente senza via d'uscita. I fan, comunque, sono già in attesa della settima stagione, e lo stesso Matt Ryan non vede l'ora di scoprire chi sarà il prossimo Constantine.