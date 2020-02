Legends Of Tomorrow: la quarta stagione arriva in Dvd e Blu-Ray con contenuti esclusivi

La quarta stagione completa di Legends of Tomorrow sta per arrivare in Blu-Ray e Dvd. I fan delle serie DC potranno trovare tutti gli episodi della quarta stagione insieme a numerosi contenuti extra.

Tra i contenuti esclusivi inclusi nell'edizione Blu-Ray ci saranno oltre 20 minuti di scene inedite, il documentario dietro le quinte intitolato Legendary Storytelling e uno speciale dedicato al processo creativo in post-produzione.

La sinossi ufficiale della stagione vede "le Leggende schierate con l'Agenzia del Tempo di Ava Sharpe per risolvere gli ultimi anacronismi rimasti. Un compito apparentemente facile…fino a quando John Constantine non informerà le Leggende che la barriera fra i mondi si è indebolita e la storia è stata infettata dai Fuggitivi, creature magiche provenienti da fiabe e leggende. Espulsi dalla loro linea temporale, i Fuggitivi sono tornati per seminare il panico. Sara Lance e Constantine, con l’aiuto dell’inventore Ray Palmer, dell’impulsivo ex-criminale Mick Rory, della custode di un totem Zari e dello storico Nate Heywood, sono pronti per salvare il mondo (e il loro stesso retaggio) in questi nuovi 16 episodi ricchi di magia, caos e follia."

La data di uscita è il 5 marzo 2020. Nel cast troveremo Brandon Routh, Caity Lotz e Dominic Purcell.

La quinta stagione è invece attualmente in onda negli USA e da noi arriverà a partire da maggio 2020 su Premium Action HD. Sappiamo già che due personaggi lasceranno le Leggende nella puntata di LoT diretta da Caity Lotz.