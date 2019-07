Legends of Tomorrow: nelle repliche su Canale 20 troveremo i.. dinosauri!

Venerdì 5 luglio all'interno della programmazione di Canale 20 potremmo assistere a due episodi della serie TV Legends of Tomorrow. Queste repliche ci mostrano gli importanti avvenimenti accaduti a cavallo tra la fine della seconda stagione e l'inizio della terza.

Dopo aver appreso la notizia che il cast di Legends of Tomorrow non sarà al San Diego Comic-Con, possiamo consolarci con la presenza dei supereroi di Casa DC all'interno del palinsesto di mediasest. Nelle due puntate che saranno trasmesse venerdì, potremo assistere alle Leggende impegnate nel finale della seconda stagione in una furiosa lotta contro la Legione per impedirgli di impossessarsi della lancia, e ritrovare i personaggi subito dopo, all'inizio della terza, catapultati in 2017 caratterizzato dalla presenza del Big Ben e dei dinosauri.

Ecco di seguito tutte le informazioni sugli episodi:

Legends of Tomorrow, stagione 2 episodio 17: Aruba. Venerdì, 12:08. Canale 20.

Le leggende si trovano in una situazione complicata. Stanno combattendo contro la Legione perché devono impedirgli di impossessarsi della lancia. Il gruppo così torna indietro nel tempo, fino al 1916, anno in cui sono presenti anche i loro alter ego.

Legends of Tomorrow, stagione 3 episodio 1: Anacronismo. Venerdì, 12:58. Canale 20.

L'inizio della terza stagione si apre in modo sconvolgente per leggende. Si ritrovano, infatti, di nuovo nel 2017, ma completamente alterato e in cui convivono passato, presente e futuro. Tra la presenza dei dinosauri a Los Angeles e il Big Ben, i nostri protagonisti incontrano Rip che, per correggere gli errori dovuti ai viaggi nel tempo, fonda il Time Bureau.

Queste due puntate di Legends of Tomorrow saranno trasmesse nuovamente, sempre su Canale 20, anche la sera alle 17:33 e alle 18:24.

Vedrete questi episodi della seconda e della terza stagione? Nel frattempo potete leggere alcune anticipazioni sulla quinta stagione di Legends of Tomorrow.