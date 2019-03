Legends of Tomorrow: rilasciato il nuovo trailer della stagione 4B

Ultimamente le cose sono state piuttosto movimentate in casa The CW, con il network che ha annunciato sia la chiusura di Arrow, sia la fine di Supernatural, ma ci sono anche buone notizie all'orizzonte.

E' stato infatti pubblicato il nuovo trailer della seconda parte della quarta stagione di Legends of Tomorrow, serie televisiva appartenente all'Arrowverse che ritornerà con i nuovi episodi a partire dal prossimo 1 aprile. Come al solito, potete visionare il filmato promozionale comodamente nell'articolo.

Il video, nei suoi due minuti e mezzo di durata, mostra alcune sequenze molto importanti che vale la pena segnalare: Sara Lance (Caity Lotz) e Nate Heywood (Nick Zano) compaiono rispettivamente con indosso i vestiti di Supergirl e Green Arrow, mentre vediamo scorrere sequenze con mummie un po' tonte, wrestling messicano, le porte dell'inferno che vengono spalancate e perfino un numero musicale in stile Bollywood.

Il filmato raggiunge il suo apice quando ci viene mostrato che i protagonisti torneranno indietro nel tempo per rapire il presidente Richard Nixon e portarlo a Disneyland.

Demenziale, irriverente e irresistibilmente trash, Legends of Tomorrow è uno "show dannatamente buono", come recita John Costantine nella scena finale del trailer, la cui pubblicazione segue quella del primo promo teaser di qualche giorno fa. Vi ricordiamo che in Italia i nuovi episodi della serie vengono trasmessi su Infinity dall'8 marzo a cadenza settimanale: la messa in onda dell'ultima puntata è prevista per il prossimo 21 giugno.