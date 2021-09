Legends of Tomorrow, ripercorriamo il finale della stagione 6 della serie DC

Con l'ultimo episodio andato in onda nei giorni scorsi, si è conclusa la sesta stagione di Legends of Tomorrow. I fan sono già in attesa della settima stagione, e lo stesso Matt Ryan non vede l'ora di scoprire chi sarà il prossimo Constantine. Proviamo a riassumere cosa è successo nell'ultimo episodio, avvisando che seguiranno spoiler.

Il finale di stagione di Legends of Tomorrow 6 è stato caratterizzato, tra le altre cose, dal matrimonio di Sara e Ava: abbiamo visto i protagonisti organizzare una piccola cerimonia, con Gary e Mick che accompagnano all'altare le spose e i loro giuramenti, interrotti però sul più bello da Bishop.

Abbiamo visto poi il ritorno in scena di John Constantine, che sembrava fosse morto ma era stato trasformato in un fungo dalla Fontana dell'Imperium. Più avanti, le Leggende sono intrappolate nella casa di infanzia di Spooner, dove Nate si rende conto che Sara e Ava non hanno avuto il tempo di pronunciare il fatidico sì. A questo punto riprende la cerimonia, proclama le due unite in matrimonio, e il loro amore convince la Fontana a salvare la squadra, emettendo un'esplosione abbastanza forte da far evaporare gli Zaguron.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer del finale di Legends of Tomorrow 6. La stagione si conclude poi con i protagonisti che restano bloccati nel 1925, apparentemente senza via d'uscita.