Legends of Tomorrow: rivelato il villain principale della quinta stagione!

Dopo l'attesa conferma di Matt Ryan come series regular, la produttrice esecutive Keto Shimizu ha rivelato chi sarà il villain principale della quinta stagione di Legends of Tomorrow, e avrà molto a che fare con Constantine.

A conferma di quanto anticipato dal finale della scorsa stagione, la più grande minaccia per le Leggende sarà rappresentata da Astra Logue, la piccola che Constantine non era riuscito a salvare dall'inferno e che ora porta con sé il peso di anime molto malvagie.

Parlando con Entertainment Weekly, la Shimizu ha anticipato alcune delle dinamiche che coinvolgeranno Astra e il personaggio di Matt Ryan: "Siamo entusiasti di avere Astra come nuovo grande villan di questa stagione. Molti dei problemi che Costantine dovrà affrontare derivano dalla loro complicata relazione e dal suo desiderio di salvarla nonostante tutto il dolore che gli ha fatto passare."

La nuova stagione dello show vedrà anche l'arrivo di una new entry descritta come un mix tra il capitano Jack Sparrow e un Russel Brand con l'accento russo. Molti fan hanno notato che questa descrizione non sembra corrispondere ad alcun personaggio della DC, possibile che la new entry sia una delle figure storiche liberate da Astra?

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la quinta stagione di Legends of Tomorrow non ha ancora una data di uscita ufficiale e potrebbe non arrivare prima del 2020.