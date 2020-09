Legends of Tomorrow, Sara e Charlie in una scena eliminata della quinta stagione

In occasione dell'uscita dei cofanetti DVD e Blu-ray della quinta stagione di Legends of Tomorrow, il sito Comicbook ci mostra in esclusiva una scena eliminata dallo show targato The CW.

Dovremo aspettare il prossimo anno per vedere le nuove stagioni di The Flash, Batwoman e le altre serie dell'Arrowverse, ma questo non significa che ci sarà da annoiarsi.

Con l'imminente uscita americana dei cofanetti DVD e Blu-ray delle ultime stagione andate in onda, infatti, alcuni siti hanno mostrato delle scene eliminate presenti tra i contenuti speciali dei vari show DC, come il primo incontro tra Barry e Mirror Iris, o questa conversazione tra Sara Lance (Caity Lotz) e Charlie (Maisie Richardson-Sellers), inizialmente girata per essere inserita nell'episodio 8x05 Zari, Not Zari (che, se ricordate, presentava anche un mini-crossover con Supernatural).

Nella scena in questione, Sara cerca di tirare su il morale a Charlie, che non sente di aver agito in maniera abbastanza eroica nel distruggere il loom, o più precisamente per il modo in cui l'ha fatto.

"Ma lo hai fatto, ed è questo che conta" le risponde Sara, anche se Charlie non sembra per niente rincuorata "Mia sorella è una macchina assassina. Ora che ha fiutato l'odore della sua preda, sta certa che la troverà".

Potete trovare il video qui in calce alla notizia, o cliccando sul link fonte sempre riportato qui in fondo al pezzo.