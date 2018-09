Legends of Tomorrow: Sara e John in una scena della quarta stagione

Il team di Legends of Tomorrow si arricchirà ulteriormente nella quarta stagione, con l'ingresso nel gruppo di John Constantine. Variety ha rilasciato nelle scorse ore una nuova foto che mostra John e Sara in una scena della prossima stagione che vedremo in autunno. I due sono impegnati a mettere in atto una sorta di atto magico.

Non è molto chiaro in realtà cosa stiano combinando in questa scena John e Sara ma è lecito ritenere che si tratti di qualcosa d'importante visto che la squadra è destinata ad affrontare tutti i Fuggiaschi magici disseminati all'interno della trama.

Anche se John ha già collaborato in passato con le Leggende, questa situazione lo metterà ancor di più al centro della narrazione.

"La cosa fantastica di John in questa situazione è che ci sono un sacco di personaggi con cui non sappiamo come potrà interagire" ha affermato Matt Ryan, che interpreta il personaggio nella serie.

"Scoprire tutto in quel momento è davvero fantastico per chi, come me, interpreta John. Ovunque vada c'è conflitto".

Il personaggio aggiunge ulteriore curiosità sulla prossima serie di episodi.

Legends of Tomorrow comprende nel cast Brandon Routh, Caity Lotz, Dominic Purcell, Tala Ashe, Nick Zano, Jess Macallan e Courtney Ford.

La quarta stagione dello show co-creato da Greg Berlanti, tornerà tra poco tempo su The CW e su Italia 1.