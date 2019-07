Legends of Tomorrow, Sara Lance otterrà dei superpoteri nella quinta stagione?

Se c'è un personaggio che nell'Arrowverse, e più nello specifico in Legends of Tomorrow, nel bene e nel male, le ha viste un po' tutte (ok, ce ne sono diversi, ma avete capito cosa intendiamo), questa è Sara Lance. Ma cosa mancava alla lista, allora? Probabilmente... Dei superpoteri.

Avete capito bene: secondo Caity Lotz, l'interprete di White Canary a.k.a. Sara Lance, il suo personaggio otterà dei poteri nella prossima stagione di Legends of Tomorrow.

L'attrice avrebbe infatti dichiarato in un'intervista con Entertainment Weekly che "Sara contrarrà una malattia dalle origini magiche, che si trasformerà poi in un superpotere. Imparerà come renderlo un potere da supereroi, ma non è necessariamente un risvolto positivo. Sicuramente tutto questo porterà con sé delle sfide".

Lotz s è detta entusiasta di questo risvolto, dato che finora Sara era una dei pochi a non essere in grado di sfoggiare dei superpoteri.

"Sono in uno show di supereroi, ma non ho superpoteri. Tutti i miei amici mi chiedono quale sia il mio potere, e io ho sempre risposto 'Sono brava con le arti marziali', al che loro ribattono 'Ma quello non è un superpotere!'. E hanno ragione! Così finalmente anche io ho dei superpoteri".

E si esprime anche su questa versione più spensierata del suo personaggio, molto diverso da quello apparso per la prima volta in Arrow.

"All'inizio era difficile mantenere l'equilibrio con quello che era prima, e quello che è poi gradualmente diventata nello show, ma ora è davvero divertente. Mi piace questa nuova versione, è divertente girare anche scene più comiche, piuttosto che essere sempre il personaggio dark e torturato. Questa Sara può divertirsi decisamente di più!" conclude Lotz.

Di recente è stato anche rivelato il villain della prossima stagione di Legends of Tomorrow, così come il titolo del primo episodio. La quinta stagione della serie debutterà su The CW nel 2020.

Se volete vedere le foto del servizio in esclusiva di Entertainment Weekly cliccate sul link fonte in calce alla notizia.