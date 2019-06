Legends of Tomorrow: secondo lo showrunner la stagione 5 sarà pieni di... bambini

La serie targata DC Comics ha sempre avuto come punto di forza l'originalità delle situazioni che i suoi protagonisti si sono trovati ad affrontare. Se siete curiosi, ecco ulteriori anticipazioni sulla stagione 5 di Legends of Tomorrow.

Intervistato da TVLines, lo showrunner Phil Klemmer, rispondendo ad una domanda sugli eventi futuri dello show sui supereroi DC, afferma che nelle prossime puntate potremo trovare:" tanti, troppi, più di un bambino nella quinta stagione". Continua poi vedendo l'effetto che le sue parole sul giornalista:"Non è uno scherzo, sono serio."

La frase sembra aver scioccato i fan della serie, che sui social hanno iniziato a diffondere ed a immaginare teorie sul vero significato delle parole di Phil Klemmer. Purtroppo non potranno sottoporre i loro dubbi al cast dello show, visto che come confermato dagli stessi attori i personaggi di Legends of Tomorrow non parteciperanno al San Diego Comic Con.

Se non l'avete ancora letta ecco la nostra recensione di Legends of Tomorrow stagione 4, che ha portato i protagonisti della serie ad affrontare sfide sempre più impegnative per salvare la timeline dell'universo, minacciata da creature infernali.

Fateci sapere tra i commenti cosa ne pensate delle nuove rivelazioni fatte sulle prossime avventure di White Canary e delle altre Legende protagoniste di Legends of Tomorrow.