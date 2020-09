Legends of Tomorrow, nella serie previste due Zari contemporaneamente? Ecco i dettagli

In attesa della folle sesta stagione di Legends of Tomorrow, il cast ha avuto modo di ripercorrere i retroscena riguardanti la serie e in particolare il personaggio di Zari, interpretato da Tala Ashe.

Come i fan ricorderanno bene, dopo il finale della quarta stagione Zari è stata sostituita nel team dal fratello Behrad, poiché a causa dei cambiamenti temporali la ragazza non era mai entrata a far parte del team. La "nuova" Zari ha comunque trovato posto nelle successive puntate, ma ora scopriamo che gli autori avevano preso in considerazione l'idea di includere entrambe le versioni del personaggio nella stessa linea temporale.

"C'è stato un momento durante la scrittura in cui ci siamo chiesti 'Dovremmo tenere entrambe le versioni per sempre?' Ti ricordi? Poi abbiamo davvero affrontato questa discussione e tu hai detto 'Così faremo impazzire la troupe!'", ha dichiarato lo showrunner Phil Klemmer, rivolgendosi alla stessa Tala Ashe durante un panel per il DC FanDome.

In effetti gestire due personaggi interpretati dal medesimo attore è sempre una bella gatta da pelare per i cameramen, per gli attori e per tutte le professionalità coinvolte. Non che ciò fosse impensabile per l'attrice: "Ero pronta a farlo, ma sì, non volevo che la troupe o nessuno di voi mi odiasse".

Alla fine gli autori hanno optato per una soluzione meno complicata. Se attendete i nuovi episodi, ecco le prime anticipazioni sul destino di Sara Lance.