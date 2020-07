Legends of Tomorrow: la sesta stagione sarà molto difficile per Sara e Ava

Abbiamo scoperto chi diventerà il prossimo personaggio regolare in Legends of Tomorrow, inoltre vi segnaliamo questa intervista allo showrunner Phil Klemmer, in cui parla delle prossime sfide che Sara e Ava dovranno superare.

Come sapete nel corso della puntata finale della quinta stagione abbiamo potuto assistere al rapimento di Sara, che si è ritrovata separata dai suoi amici e in balia di un gruppo di alieni. Ecco cosa ha dichiarato lo showrunner della serie prodotta da The CW parlando ai microfoni di TVLine: "Il rapimento di Sara porterà a degli importanti cambiamenti nella loro dinamica. Per gli altri sarà come perdere un genitore, sarà molto interessante. Inoltre permetterà a Sara di avere una sua storyline separata".

Parlando di come cambierà il rapportro tra il personaggio interpretato da Caity Lotz e Ava, Phil Klemmer ha affermato: "Sono in grado di gestire la lontananza, ma non vogliono. Sara riesce a sopravvivere anche se è stata rapita e Ava è in grado di sopperire alla mancanza di Sara, ma per loro è un momento molto doloroso e non vogliono stare separate".

Le prossime puntate inedite della serie faranno il loro debutto nel corso del 2021, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della quinta stagione di Legends of Tomorrow.