Legends of Tomorrow: lo showrunner parla della stagione 5 e di Crisi sulle Terre Infinite

Finora ogni finale di stagione delle serie dell'Arrowverse di The CW ha incluso delle anticipazioni per il prossimo cross-over Crisi sulle Terre Infinite e quello di Legends of Tomorrow, andato in onda negli Stati Uniti nella notte di lunedì 20, non è stato da meno.

A questo proposito, lo showrunner della serie Phil Klemmer ha parlato dell'atteso evento dell'Arrowverse e della quinta stagione della serie.

Nell'epilogo viene mostrato infatti un cameo di Vandal Savage, che Klemmer spera sarà il villain della quinta stagione.

"Siamo tornati al mondo della storia. Abbiamo abbandonato il mondo delle creature magiche e stiamo ritornando a dove abbiamo iniziato - tornare ai cattivi della vita reale. Abbiamo cementato la nostra mitologia per la prossima stagione. È stato super cool, è stato super emozionante, ma ci metteremo il mondo della magia alle spalle e andremo avanti. Penso che la quinta stagione porterà un vento di freschezza, o per lo meno lo spero. Se dipendesse da me, comunque, farei di Vandal Savage il villain. Non ne ho mai abbastanza di lui. Il problema con Legends è che non c'è mai abbastanza tempo, non c'è mai abbastanza spazio, non ci sono mai abbastanza soldi. La lista dei desideri, è sempre lunga. Se dipendesse da me, sì, ci sarebbe sicuramente Vandal, ma non posso prometterlo a nessuno ora come ora."

Lo showrunner ha anticipato che i protagonisti potranno anche affrontare i creatori originali della storia umana:

"Quello che vorremmo esplorare sono le conseguenze. Se ripensi alla prima stagione o alla seconda stagione, una volta eravamo molto, molto preoccupati per ciò che poteva essere cambiato e cosa non poteva essere stato modificato nella timeline. Poi, gradualmente, come nelle ultime due o tre stagioni, abbiamo spinto l'acceleratore sull'arroganza, se vogliamo. Come tornare a Elena di Troia: 'E se non la restituiamo a Troia? E se la piazzassimo su Themyscira?' Forse i Legends sono diventati bravi a giocare a fare Dio, ma certamente non hanno l'autorità di esserlo. La domanda è: cosa succederebbe se si scontrassero contro, non so, i creatori originali della storia umana?"

Sul prossimo cross-over, Crisi sulle Terre Infinite, Klemmer ha aggiunto:

"Se questo fosse il liceo, penso che Legends sarebbe il tipo un po' fatto che vuole fare l'istituto d'arte. Sicuramente non il capitano della squadra di football. Sento che la decisione di non partecipare al precedente cross-over, Elseworlds, ha fatto sì che il resto della cricca di DC ci volesse, capito? Naturalmente, siamo elettrizzati all'idea. Siamo entusiasti di unirci a tutti gli altri, questa volta."

Vi ricordiamo che Crisi sulle Terre Infinite durerà cinque episodi e includerà tutte le serie The CW.