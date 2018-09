Legends of Tomorrow: lo showrunner Keto Shimizu sulla quarta stagione

Legends of Tomorrow ha raccontato per tre stagioni le avventure delle Leggende, un team di personaggi dell'Arrowverse che viaggia nel tempo cercando di salvare il mondo. In attesa della quarta stagione dello show, prevista in Italia nel 2019, registriamo le parole dello showrunner Keto Shimizu, che a ComicBook ha parlato del futuro della serie.

NON proseguite nella lettura della news nel caso non abbiate ancora visto gli episodi conclusivi della terza stagione.

Abbiamo lasciato i protagonisti di Legends of Tomorrow vittoriosi sul demone Mallus. Un trionfo che ha però comportato l'abbassamento della barriera dei mondi.

La storia verrà inevitabilmente infestata dai Fuggiaschi, sorta di creature magiche di fiabe e leggende.

Keto Shimizu ha parlato della quarta stagione che i fan aspettano con ansia:"Nello stile tipico delle Leggende, avendo salvato il mondo e risolto un grosso problema, hanno scatenato un'altra serie di problematiche, in questo caso i Fuggiaschi magici. Creature del mito, della leggenda, delle fiabe. Creature che sono state catapultate in tutta la linea temporale. Quest'ultima si è infettata con queste creature magiche ed ora è proprio compito delle Leggende sistemare questo caos".

Vedremo un match tra Heatwave e Peter Pan? Keto Shimizu non si è sbilanciato nel dettaglio ma ha dichiarato:"Ci saranno alcuni volti familiari, ovviamente una nostra versione di quella creatura. E poi ci sarà un viaggio fra alcune creature più oscure, cercando di sconfiggere queste minacce".

Legends of Tomorrow arriverà su The CW il 22 ottobre. Nel cast Caity Lotz, Brandon Routh, Dominic Purcell, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Tala Ashe, Matt Ryan, Jes Macallan, Courtney Ford e Ramona Young.

In Italia per vedere la quarta stagione dovremo aspettare il 2019.