Legends of Tomorrow: lo showrunner parla del cameo nel finale di stagione

Continuano le interviste allo showrunner di Legends of Tomorrow: questa volta Phil Klemmer ha voluto rivelare i retroscena sul divertente cameo che abbiamo potuto vedere nel finale della quinta stagione.

Parlando con i giornalisti di TV Line, lo showrunner della serie incentrata sui personaggi dei fumetti DC, ha spiegato come hanno deciso di richiamare Sisqó per partecipare all'ultima puntata della stagione: "Ero appena uscito dalla stanza, quando stavamo discutendo sul Museum of Bad Idea e su cosa avremmo potuto trovarci dentro, finché non è uscito fuori il nome di Sisqó. Abbiamo pensato, oddio, quella cosa che era partita come uno scherzo, ora è una parte integrante del finale di stagione, e non abbiamo ancora chiamato Sisqó".

Phil Klemmer ha poi continuato spiegando che l'idea è piaciuta subito anche ai protagonisti di Legends of Tomorrow: "Lui ha subito accettato, ha detto si si capisco, ho ancora il vestito del video, e mi tingerò i capelli di argento. Gli attori sono impazziti e si sono tutti ammassati davanti al set per vedere le registrazioni e fare video con il telefono".

Non resta che aspettare per avere altre notizie sulle prossime puntate inedite, nel frattempo vi segnaliamo la nostra recensione della quinta stagione di Legends of Tomorrow.