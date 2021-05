Legends of Tomorrow, lo showrunner rompe il silenzio sul caos di Dominic Purcell

Nelle scorse settimane Dominic Purcell ha combinato un disastro di comunicazione per Legends of Tomorrow, prima annunciando l'addio alla serie e poi smentendo se stesso con nuove dichiarazioni.

Ora, il co-showrunner della serie Phil Klemmer ha commentato l'episodio, affermando che a volte le persone hanno solo bisogno di una pausa e aggiungendo che non vede l'ora che l'attore torni a lavoro nella settimana stagione di Legends of Tomorrow:

"Penso che Dominic abbia riassunto abbastanza bene la situazione. Non con il suo primo post, ma quelli successivi", ha detto Klemmer a TVLine. "Penso che tutti abbiano bisogno di una pausa da una serie così impegnativa ad un certo punto, me compreso, e anche quando le persone lasciano questo universo c'è sempre un posto aperto per il loro ritorno. Non vedo l'ora di averlo di nuovo nello show per la prossima stagione."

Dopo aver mandato in tilt i fan, Purcell era tornato sui propri passi e aveva chiarito la situazione: "Lascio Legends of Tomorrow nel senso che smetterò di partecipare a tempo pieno alla serie", ha scritto nei giorni scorsi l'attore. "Tornerò periodicamente in base ad un nuovo sancito con una stretta di mano con il mio capo Phil Klemmer. Non mi sono licenziato. Il mio contratto è scaduto. Non ho mai lasciato un contratto e mai lo farei. Quindi a tutti i fan, mi rivedrete periodicamente il prossimo anno nella settima stagione".

Purcell è stato un membro del cast principale di DC's Legends of Tomorrow sin dal debutto della serie nel 2016, interpretando Mick Rory/Heat Wave, un personaggio che ha debuttato in The Flash come complice di Captain Cold.