Legends of Tomorrow, le star di Arrow vogliono unirsi alla serie: ecco chi sono

Oltre al crossover tra Swamp Thing e Legends of Tomorrow, vi segnaliamo anche questa notizia riguardo la presenza di alcuni attori di Arrow nelle puntate della serie incentrata sui personaggi dei fumetti DC.

In particolare ci riferiamo a Juliana Harkavy, interprete di Black Canary, che ha partecipato insieme ai colleghi David Ramsey e Michael Rowe ad una "Virtual Fan Experience", dove ha anche risposto alla domande dei giornalisti di ComicBook.com, in particolare riguardo la loro presenza in altre serie dell'Arrowverse: "Legends è uno dei miei show preferiti dell'Arrowverse e sarei felice di farne parte, non importa in quale ruolo. Mi piace la serie e le persone che ci lavorano, credo che uno dei vantaggi di lavorare qui è che siamo tutti abituati a lavorare insieme, i nostri mondi, i nostri personaggi interagiscono tra di loro e sono collegati. Quindi se Canaries non dovesse andare avanti mi piacerebbe essere sul Waverider".

Anche Michael Rowe ha ammesso di essere molto interessato a Legends, grazie alla presenza di un suo amico: "Mi sono divertito molto insieme a Matt Ryan, l'interprete di Constantine, gli voglio molto bene", confermando però come non sia lui a poter scegliere se partecipare o meno. Mentre aspettiamo la messa in onda della prossima puntata, vi segnaliamo questa notizia sul titolo del finale di Legends of Tomorrow.