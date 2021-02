Legends of Tomorrow, Tala Ashe nostalgica sull'episodio in stile Ricomincio da capo

Nel giorno della marmotta, il Groundhog Day americano, la star di Legends of Tomorrow Tala Ashe ricorda l'episodio della serie che tanto ricorda l'omonimo film con Bill Murray (titolo originale: Groundhog Day, in italiano Ricomincio da Capo).

L'episodio in questione, Here I go Again, vedeva tutti i presenti a bordo del Waverider bloccati in un time loop, con Zari (Tala Ashe) unica delle Leggende consapevole della situazione.

"Quando lessi la sceneggiatura, ero senza parole, perché mi stavano facendo un enorme regalo per come la vedevo io" ha raccontato l'interprete di Zari in una recente intervista "Era la cosa più entusiasmante e allo stesso tempo spaventosa che mi fosse capitata come attrice, ad essere onesta. Credo che, come attori, abbiamo tutti questo tipo di fantasie, ad ogni modo. Anche quando non ti capitano sceneggiature del genere, pensi 'Oh, magari questo porterà il mio personaggio a una trasformazione o ne favorirà lo sviluppo'. Ma in questo caso, era davvero così".

"È stata una grande opportunità per me per esercitare le mie abilità di attrice, e per gli spettatori di conoscere meglio ed empatizzare maggiormente con Zari. Fino a quel momento avevamo visto più o meno sempre lo stesso lato della sua personalità. Era questa ragazza divertente, sarcastica, ma non la vedevamo mai in situazioni di pericolo in cui aveva davvero bisogno del team, almeno non fino a quell'episodio. E in questo senso, credo sia stato fondamentale per cementare il suo posto tra le Leggende" ha poi aggiunto.

E di riferimenti ai materiali d'ispirazione, come il film Ricomincio da capo o l'episodio di Star Trek: The Next Generation "Causa e effetto", Ashe rammenta: "La parte delle ciambelle, mi sono impuntata, ho detto 'Dobbiamo averla!'. Ma c'erano un paio di momenti del film [Ricomincio da capo] che volevo davvero facessero la loro comparsa nell'episodio, e gli sceneggiatori e il regista furono così carini da inserirceli e farli svolgere proprio come volevo. È stato davvero surreale portare sullo schermo questo tipo di narrazione, e quando è fatta bene, credo sia davvero soddisfacente".

La sesta stagione di Legends of Tomorrow è attualmente in produzione, ma non sappiamo ancora quando debutterà su The CW.