Legends of Tomorrow: Terry Chen si unisce alla quinta stagione, sarà Genghis Khan

La prossima stagione di Legends of Tomorrow perde due personaggi principali, che non faranno più parte del cast, ma si arricchisce con la presenza di Terry Chen, comparso di recente in Jessica Jones e in The Expanse. L'attore impersonerà il temibile Genghis Khan.

La quinta stagione dello show, basato sui personaggi DC Comics e in onda su The CW, è in lavorazione e TV Line ha confermato questa aggiunta al cast. Genghis Khan sarà uno dei cattivi che saranno affrontati dagli eroi viaggiatori del tempo, nello specifico nel quinto episodio, che sarà intitolato 'Mortal Khanbat'. Proprio così.

Il celebre condottiero mongolo si ritroverà nella Honk Kong degli anni 90, ma le sue ambizioni di conquista del mondo saranno immutate. Così, dopo un breve periodo di adattamento, sfrutterà tutta la sua strategia militare per inseguire il suo sogno.



Tra le anticipazioni di cosa possiamo aspettarci in questa nuova stagione di Legends of Tomorrow, sappiamo chi sarà il villain principale, ossia Astra Logue, che sarà interpretata da Olivia Swann e il cui destino è legato in particolare a quello di Constantine. In più, è stato annunciato che il primo episodio sarà un mockumentary, che approfondirà le conseguenze della fama raggiunta dagli eroi.



La quinta stagione arriverà nei primi mesi del 2020.