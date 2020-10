Legends of Tomorrow e The Flash: le riprese sono iniziate, gli attori festeggiano sul set

Semaforo verde per la settima stagione di The Flash e per la sesta stagione di Legends of Tomorrow: una grande notizia per i fan delle serie The CW, annunciata grazie alle foto dal set.

"Le Leggende sono tornate per salvare la linea temporale!", si legge sul profilo Instagram ufficiale di LOT. Nella prima immagine vediamo Matt Ryan (John Constantine), Olivia Swann (Astra Logue), Dominic Purcell (Mick Rory), Shayan Sobhian (Behrad Tarazi) e Tala Ashe (Zari Tarazi) immortalati in una foto di gruppo. Tutti esibiscono la loro mascherina d'ordinanza, rimossa solo al momento di girare le scene.

I restanti scatti ci portano all'interno del set insieme alla troupe e ai protagonisti, ed è possibile scorgere un'ambientazione decisamente rock, tra chitarre e batterie. Potrebbe trattarsi della puntata che ci svelerà qualcosa sul destino di Sara Lance?

Lo scopriremo solo vivendo, ma nel frattempo possiamo gioire per il ritorno di un'altra serie di punta dell'universo DC: dopo la sospensione causa Covid anche The Flash è di nuovo in produzione in quel di Vancouver, anche se i dettagli riguardanti le nuove puntate del velocista rosso sono ancora tenuti segreti. Il fatto che sia tornato a correre dopo una lunga pausa è comunque un ottimo modo per festeggiare i 30 anni dal debutto televisivo di Flash.

