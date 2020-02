Legends of Tomorrow: nell'ultimo episodio il destino di John Constantine?

L'ultimo episodio andato in onda martedì sera negli USA di Legends of Tomorrow ha affrontato una delle trame maggiormente iconiche di Hellblazer. L'episodio A Head of Her Time si è concluso con una nota scioccante e cupa riguardante il personaggio di John Constantine, interpretato da Matt Ryan. Un episodio che potrebbe segnarne il destino.

Constantine sembra morire dopo aver contrattato con Astra Logue (Olivia Swann), allo scopo di ucciderlo prima del tempo stabilito. Tuttavia non è certo che Constantine sia realmente deceduto nell'ultima puntata, considerando che lo si vede anche nelle immagini dell'episodio successivo mentre beve un drink; tuttavia potrebbero trattarsi d'immagini post-mortem e quindi il destino di Constantine potrebbe realmente essere già segnato.



A parlare della situazione è stato il produttore esecutivo dello show, Phil Klemmer:"Sotto tutto il disprezzo che ha di sé, in realtà è un uomo così nobile. Immagino sia per questo che noi vogliamo sapere cosa succederà dopo, perché tutto questo lo rende immensamente affascinante".

Dangerous Habits era un arco narrativo di fumetti composto da sei numeri e scritto da Garth Ennis, nel quale John Constantine, noto fumatore, scopre di avere un cancro ai polmoni.

Tuttavia riesce a guarire ingannando gli agenti del Cielo e dell'Inferno, evitando una guerra celeste per la sua anima.

Al momento non è ancora stato stabilito se Legends of Tomorrow s'atterrà fedelmente ai fumetti o proseguirà con uno script originale.

Nelle ultime ore Brandon Routh ha confermato che il suo addio non è dipeso da lui mentre i protagonisti dello show hanno parlato di Zari e Maria Antonietta.