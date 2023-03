La legge di Lidia Poët, 5 curiosità su Eduardo Scarpetta!

La legge di Lidia Poët sta continuando a raccogliere enormi consensi in giro per il mondo. La serie con protagonista Matilda De Angelis vede al suo fianco un volto noto del cinema e della serialità italiana che negli ultimi anni ha saputo affermarsi: Eduardo Scarpetta.

La legge di Lidia Poët ha guadagnato il terzo posto su Netflix in tutto il mondo segnando un vero record per la serialità italiana. Nella serie l'attore napoletano veste i panni di Jacopo Barberis, giornalista della Gazzetta Piemontese che affianca Lidia nelle sue indagini. Nel corso degli episodi il rapporto tra i due personaggi si evolverà sempre di più prendendo delle pieghe inaspettate. Eduardo Scarpetta fa parte della nuova generazione di attori italiani che, grazie ad ottime scelte, si sta affermando in prodotti cinematografici e seriali di altissima qualità. Cercheremo ci svelarvi 5 curiosità su questo promettente interprete.

1. Appartiene ad una notissima famiglia di attori e drammaturghi

Come è facilmente deducibile dal suo cognome (ed anche dal suo nome) Eduardo Scarpetta fa parte di una delle dinastie del mondo del teatro italiano più nobili. Parliamo della celebre "stirpe" degli Scarpetta-De Filippo, capeggiati dal suo trisavolo Eduardo Scarpetta vera e propria icona della drammaturgia napoletana. Addirittura, in Qui Rido Io di Mario Martone, pellicola che racconta la storia del celebre artista, Scarpetta si è ritrovato ad interpretare il suo bisnonno. Ma le parentele famose non finiscono qui. L'attore risulta imparentato anche con Eduardo De Filippo, uno dei figli che il capostipite degli Scarpetta ebbe al di fuori dal matrimonio. Insomma, il suo talento proviene da lontano.

2. Ha interpretato Renato Carosone

Uno dei primi ruoli importanti che ha affrontato Eduardo Scarpetta è stato quello di Renato Carosone. L'attore vestì i panni del musicista in un film tv Rai del 2021. Per interpretare il personaggio ottenne addirittura la "benedizione" del figlio di Carosone, Pino. Nonostante l'incontro tra i due non sia avvenuto a causa della pandemia pare che Pino abbia avuto la possibilità di vedere preventivamente il provino restandone molto colpito.

3. E' tra i protagonisti della seconda stagione de L'Amica Geniale

Se nella prima stagione della celebre serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante il suo personaggio, Pasquale, era solo una figura ricorrente, nella seconda diventa uno dei protagonisti degli episodi. Già da subito Scarpetta aveva ammesso di aver empatizzato molto con il suo personaggio in particolare grazie ai suoi ideali e alle battaglie sociali e politiche che porta avanti nel corso della storia.

4. Ha lavorato con Ferzan Ozpetek

Per molti attori riuscire a partecipare ad un film di Ozpetek è motivo di vanto. Eduardo Scarpetta è uno di quegli interpreti ad aver avuto la possibilità di recitare nella prima serie tv realizzata dal celebre regista italo-turco, interpretando il protagonista. Le fate ignoranti, riadattamento del film uscito nel 2001, racconta la storia di Massimo, interpretato da Luca Argentero, che muore tragicamente dopo un incidente. La moglie Antonia scoprirà, grazie ad un quadro in possesso dell'uomo che il marito portava avanti una doppia vita e una relazione con il giovane artista Michele, interpretato da Scarpetta.

5. Ha vinto un David di Donatello

Dopo la sua performance di Vincenzo Scarpetta in Qui Rido Io di Mario Martone, l'attore ha conquistato il David di Donatello come miglior attore non protagonista battendo grandissimi nomi del cinema nazionale come Toni Servillo e Valerio Mastandrea. In pochi anni la carriera di Eduardo Scarpetta ha preso il volo annoverandolo tra i giovani attori italiani più richiesti e ricercati.

Il successo ottenuto dalla serie con Matilda De Angelis non fa altro che aumentare i successi recenti dell'attore. Per scoprire qualcosa di più vi consigliamo la nostra recensione de La legge di Lidia Poët. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!