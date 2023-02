La legge di Lidia Poët, dove è stata girata la serie Netflix con Matilda De Angelis?

Questa settimana ha debuttato su Netflix La legge di Lidia Poët, nuova serie originale italiana esclusiva della piattaforma di streaming on demand Netflix prodotta da Matteo Rovere e interpretata da Matilda De Angelis: sapete dove è stata girata?

La serie è stata girata, nella sua interezza, nella città di Torino: le molte scene realizzate all’interno del tribunale del capoluogo piemontese sono state girate presso l’Ex Curia Maxima di Via Corte d’Appello, location di norma inaccessibile e resa disponibile esclusivamente per le riprese dello show Netflix, mentre per alcune aule del tribunale è inoltre stato utilizzato Palazzo Falletti Barolo, insieme al Palazzo dei Cavalieri, trasformato per necessità narrative nella redazione della Gazzetta Piemontese.

Numerosi ciak hanno poi coinvolto anche il Museo del Carcere Le Nuove, oltre a varie piazze e strade del centro che durante le riprese hanno fatto da sfondo a carrozze, cavalli, costumi d’epoca: la centralissima e iconica Piazza Cavour, ad esempio, dove sono state girate le scene in esterna di Villa Barberis, casa di famiglia di Lidia Poet i cui interni sono invece stati ricostruiti per varie settimane di riprese a Racconigi, presso Villa San Lorenzo. L’ex lanificio Bona, nel comune di Carignano, è stato trasformato in una fabbrica di cioccolato, mentre il Teatro Alfieri di Asti ha ospitato le riprese di varie scene trasformandosi, per esigenze narrative, nel Teatro Regio di Torino. Sono state inoltre coinvolti il Castello e la Certosa di Collegno, il Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano, la Basilica di Superga e diversi scorci di Borgo Cornalese a Villastellone.

